Konut fırsatçılarına 3 ayaklı denetim! Fahiş fiyat artışı yapanlar denetim altında

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konutta düşük faiz kampanyasının ardından konut fiyatlarında yaşanan anormal artışlar mercek altına alınacak. Hükümet üç koldan fahiş fiyatlara yönelik denetim başlatacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de pazartesi günü konut sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek bu konudaki uyarıları ilk ağızdan aktaracak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN