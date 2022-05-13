13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Konut fırsatçılarına 3 ayaklı denetim! Fahiş fiyat artışı yapanlar denetim altında

Konut fırsatçılarına 3 ayaklı denetim! Fahiş fiyat artışı yapanlar denetim altında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2022 11:37
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konutta düşük faiz kampanyasının ardından konut fiyatlarında yaşanan anormal artışlar mercek altına alınacak. Hükümet üç koldan fahiş fiyatlara yönelik denetim başlatacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de pazartesi günü konut sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek bu konudaki uyarıları ilk ağızdan aktaracak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konut fırsatçılarına 3 ayaklı denetim!
Konut fırsatçılarına 3 ayaklı denetim!
Bakan Kirişçi’den önemli açıklamalar
Bakan Kirişçi’den önemli açıklamalar
FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı
FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı
İran göçmenleri Türkiye’ye yönlendiriyor
"İran göçmenleri Türkiye'ye yönlendiriyor"
CHP’de gündem Kaftancıoğlu kararı
CHP'de gündem Kaftancıoğlu kararı
DHKP-C’li CHP’nin örgüte desteğini deşifre etti
DHKP-C'li CHP'nin örgüte desteğini deşifre etti
Öğretmene kariyer fırsatı!
Öğretmene kariyer fırsatı!
PKK/YPG’den El Bab’a roketli saldırı
PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı
5 ilde FETÖ operasyonu!
5 ilde FETÖ operasyonu!
HDP kapatma davasında yeni gelişme
HDP kapatma davasında yeni gelişme
Türkiye şehidini uğurladı!
Türkiye şehidini uğurladı!
Polis korumasında Kur’an yaktı!
Polis korumasında Kur’an yaktı!
Daha Fazla Video Göster