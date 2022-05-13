13 Mayıs 2022, Cuma
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Konut fırsatçılarına 3 ayaklı denetim! Fahiş fiyat artışı yapanlar denetim altında
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konutta düşük faiz kampanyasının ardından konut fiyatlarında yaşanan anormal artışlar mercek altına alınacak. Hükümet üç koldan fahiş fiyatlara yönelik denetim başlatacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de pazartesi günü konut sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek bu konudaki uyarıları ilk ağızdan aktaracak.