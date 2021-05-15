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Kontrollü normalleşme nasıl olacak? Madde madde normalleşme süreci

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2021 11:05
Güncelleme:15.05.2021 11:09
Türkiye 29 Nisan'dan itibaren 17 günlük tam kapanma sürecindeydi. Süreç, pazartesi günü sona eriyor. Aşamalı normalleşme gündemde. Başkan Erdoğan da bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı. Bayram sonrası kontrollü normalleşme nasıl olacak? Kafeler ve restoranlar süre kısıtlamasıyla mı açılacak? Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek mi? Yeni dönemin artılarını eksilerini A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener değerlendirdi.
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Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
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