Kontrollü normalleşme başladı! Hangi ilde ne yasak ne serbest?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme adımları sonrası en çok merak edilen konu serbestlikler ve yasaklar oldu. Yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek. Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkacak. İşte koronavirüs risk haritasına göre normalleşme adımları...