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Konteyner kentte yaşam başladı! 12 günde tamamlayıp AFAD'a teslim edildi

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 10:56
Son dakika haberleri… Kalyon Holding tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için yapılan 3 bin kişilik konteyner kent hizmete sunuldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Konteyner kenti gezen Vedat Sezer'in canlı yayında anlattıkları:

"Gaziantep'in İslahiye ilçesi depremden en çok etkilenen ilçelerden bir oldu. Burada yaşamın normale dönmesi için büyük bir mücadele veriliyor. Yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. İslahiye'nin hemen çıkışına Kalyon Holding tarafından kurulan konteyner kent 52 bin metrekare alanda ve 3 bin kişi kapasiteyle tamamlanarak AFAD'a teslim edildi. Konteyner kentin altyapı ve üst yapı çalışmaları da tamamlandı.

Burada vatandaşlar evlerine yerleşerek gündelik yaşamlarını sürdürüyorlar ve yaralarını sarmaya çalışıyor. Konteynerin kentin kuruluğu düz alanda bir yaşam alanı oluşturuldu. Burada vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü imkan sunuldu. Yaşam alanı içerisinde sosyal market gıda ve giyim bulunuyor. Bunun yanından erkek ve kadın kuaförü yer alıyor.

Burada büyük yemekhaneler kuruldu ve 3 öğün yemek verilecek. Aynı zamanda bu alan ilkokul, ortaokul, anaokulu, çocuk oyun parkı, spor sahaları ve psiko sosyal ünitelerle birlikte birçok ihtiyaç da karşılanıyor. Konteynerlerde yatak, yorgan, nevresim takımı havlu, masa, sandalye, elbise dolabı, ısıtıcı ve seccadeye kadar düşünüldü. Konteyner kent arasında bir asfalt yol da yapılmış durumda. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tüm zeminlere çakıllar serildi. Bölgede ağaçlar da ekilecek.

Depremden en çok etkilenen çocuklar için büyük bir alanda park inşa edildi. Çocuklar depremden uzak bir atmosferde zaman geçiriyor. Çocuklar en azından sağlık bir zaman geçirme imkanı buluyor. Konteyner kentte Milli Eğitim Bakanlığı da hemen seferber oldu ve hızlı şekilde bir anaokul oluşturuldu."

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