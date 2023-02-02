Konsoloslukların kapatılması! İçişleri Bakanu Süleyman Soylu: Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp yürütülmektedir

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Batı'nın Türkiye'deki "konsoloslukları kapatın" çağrısına yanıt verdi. Türkiye'de "güvenlik zafiyeti var" algısı yaratmaya çalışan Avrupa'nın kara propagandasına sert yanıt veren Soylu "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, "15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor." ifadelerini kullandı.

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