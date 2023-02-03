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Konsoloslukların kapatılması | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 03.02.2023 13:28
Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu kapatılmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Tehdit kaynağını bize bildirmeleri gerekiyor." dedi.
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