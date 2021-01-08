Kongre binasında güvenlik zaafiyeti mi vardı? Trump Beyaz Saray'dan nasıl çıkacak?

Trump azledilebilecek mi? Trump koltuğu devretmesi beklenmeden görevden alınır mı? Kongre binasında güvenlik zaafiyeti mi vardı? Göstericiler binaya nasıl girdi? Trump Beyaz Saray'dan nasıl çıkacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Trump azledilebilecek mi? Trump koltuğu devretmesi beklenmeden görevden alınır mı? Kongre binasında güvenlik zaafiyeti mi vardı? Göstericiler binaya nasıl girdi? Trump Beyaz Saray'dan nasıl çıkacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.