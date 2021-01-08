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Kongre binasında güvenlik zaafiyeti mi vardı? Trump Beyaz Saray'dan nasıl çıkacak?

A Haber
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Giriş: 08.01.2021 10:57
Güncelleme:08.01.2021 10:57
Trump azledilebilecek mi? Trump koltuğu devretmesi beklenmeden görevden alınır mı? Kongre binasında güvenlik zaafiyeti mi vardı? Göstericiler binaya nasıl girdi? Trump Beyaz Saray'dan nasıl çıkacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Trump azledilebilecek mi? Trump koltuğu devretmesi beklenmeden görevden alınır mı? Kongre binasında güvenlik zaafiyeti mi vardı? Göstericiler binaya nasıl girdi? Trump Beyaz Saray'dan nasıl çıkacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

ABDde tarihi kaos: 6 Ocak baskını! Bir güvenlik zaafiyeti mi var? Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın perde arkasını A Haberde anlattı ABD'DE TARİHİ KAOS: 6 OCAK BASKINI! BİR GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR? KONFEDERASYON BAYRAĞI NEYİ SİMGELİYOR? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI
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