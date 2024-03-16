Komisyon tüketiciye yansıtılabilir mi? Tüketici komisyondan şikayetçi

Nakit ödemeye göre kredi kartı alışverişlerde daha çok tercih ediliyor. Peki kredi kartıyla alışveriş yapan tüketiciden komisyon almak yasal mı? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan TÜKONFED Hukuk Kurulu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN