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Komisyon tüketiciye yansıtılabilir mi? Tüketici komisyondan şikayetçi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 16:44
Nakit ödemeye göre kredi kartı alışverişlerde daha çok tercih ediliyor. Peki kredi kartıyla alışveriş yapan tüketiciden komisyon almak yasal mı? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan TÜKONFED Hukuk Kurulu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı anlattı.
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Komisyon tüketiciye yansıtılabilir mi?
Komisyon tüketiciye yansıtılabilir mi?
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