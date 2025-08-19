19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Komisyon şehit ailelerini dinledi!
Komisyon şehit ailelerini dinledi!

Komisyon şehit ailelerini dinledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 21:03
Ankara’da gözler, Terörsüz Türkiye sürecinin yürütüldüğü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaydı. Parti temsilcileri dördüncü kez bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği toplantının konukları şehit aileleriydi. Dernek temsilcileri görüşlerini aktarırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şehit yakınları ve gazileri kapsayan kapsamlı bir sunum yaptı. Toplantıya, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri de katıldı. Ancak toplantıya birkaç saat kala Meclis kapısında yaşanan şüpheli bir araç yangını dikkat çekti. Beyaz renkli Toros aracını yakan şüpheli, olayla ilgili soru işaretleri oluşturdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Komisyon şehit ailelerini dinledi!
Bahçeli’den Özel’e cevap: Suçluları savunma!
Bahçeli'den Özel'e cevap: "Suçluları savunma!"
Yolsuzluk dosyalarına rağmen!
Yolsuzluk dosyalarına rağmen!
Erdoğan’dan Dünya İnsani Yardım Günü mesajı!
Erdoğan'dan “Dünya İnsani Yardım Günü” mesajı!
Emine Erdoğan NSOSYAL’den ilk paylaşımını yaptı
Emine Erdoğan NSOSYAL'den ilk paylaşımını yaptı
Komisyon şehit ailelerini dinledi!
Komisyon şehit ailelerini dinledi!
Beyoğlu Belediyesi’nde seçim 22 Ağustos’ta
Beyoğlu Belediyesi'nde seçim 22 Ağustos'ta
CHP’de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı!
CHP’de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı!
Süreçte pazarlık olmadı, olmayacak
"Süreçte pazarlık olmadı, olmayacak"
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu
İspanyol basınına bir yazı kaleme aldı
İspanyol basınına bir yazı kaleme aldı
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyaz Saray’da AB lideriyle Ukrayna zirvesi!
Beyaz Saray’da AB lideriyle “Ukrayna” zirvesi!
Daha Fazla Video Göster