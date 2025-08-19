Komisyon şehit ailelerini dinledi!

Ankara’da gözler, Terörsüz Türkiye sürecinin yürütüldüğü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaydı. Parti temsilcileri dördüncü kez bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği toplantının konukları şehit aileleriydi. Dernek temsilcileri görüşlerini aktarırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şehit yakınları ve gazileri kapsayan kapsamlı bir sunum yaptı. Toplantıya, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri de katıldı. Ancak toplantıya birkaç saat kala Meclis kapısında yaşanan şüpheli bir araç yangını dikkat çekti. Beyaz renkli Toros aracını yakan şüpheli, olayla ilgili soru işaretleri oluşturdu.

