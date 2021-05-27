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Komandolar PKK'ya geçit vermedi! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.