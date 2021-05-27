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Komandolar PKK'ya geçit vermedi! 5 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2021 16:19
Güncelleme:27.05.2021 16:23
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
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