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Komandolar Hatay sokaklarında

İHA
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Giriş: 16.02.2023 11:02
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan komandolar, şehrin asayiş ve güvenliğini de sağlıyor.
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