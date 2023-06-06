06 Haziran 2023, Salı
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Koltuğunu bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Korkak basiretsiz
Başkan Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'linin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklenmeyi sürdüren Fatih Portakal'dan yeni bir çıkış daha geldi. Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremeyen Portakal, CHP'deki koltuk savaşında tarafını Ekrem İmamoğlu'ndan yana seçti. Portakal, CHP'de demokrasi olmadığını belirterek, "Basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir. Yazık ya, böyle mi yönetecektiniz insanları. Saf mıyım ben? Ya safım ya aptalım." dedi.