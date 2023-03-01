Kolonları patlak sitede yaşam! Riskli binada tapu bekliyorlar

Engin Yapı Kooperatif Sitesi, İstanbul Avcılar'da, 6 bloklu bir site. Yerleşkedeki iki bina, deprem riski nedeniyle yıkıldı. Kalan dört blokta da durum aynı. Kolonlardaki tahribat zaten tehlike çanlarının çaldığını söylüyor. Kooperatif yönetimi, binaların bir an önce boşaltılması gerektiğini söylüyor ancak onlarca kişi, hayati tehlike altında olmalarına rağmen oturmaya devam ediyor, "Tapularımız yok, almadan da çıkmayız" diyorlar. İşte tüm detaylar…

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