04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Kolombiya Cumhurbaşkanı’nın Başkan Erdoğan hatırası: Yıllar önce imza almış
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Latin Amerika gezisi kapsamında Kolombiya'yı da ziyaret etmişti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde yıllar öncesine ait Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan hatırasını da anlattığı ortaya çıktı.