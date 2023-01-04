04 Ocak 2023, Çarşamba
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Kökünü Kurutma Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 150 adrese operasyon düzenlendiğini açıkladı. "Kökünü Kurutma Operasyonu" hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "1105 kahraman arkadaşımız sabahın erken saatlerinde 150 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. 101 şüpheli gözaltına alındı" şeklinde konuştu.