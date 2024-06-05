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Koğuşta 'dolandırıcı' kavgası! Bahar Candan ile Seçil Erzan kavga etti

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 05.06.2024 11:17
Aynı koğuşta kalan Seçil Erzan ve Bahar Candan'ın arasında çıkan dolandırıcılık kavgası nedeniyle birbirlerine girdikleri öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim anlattı.
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