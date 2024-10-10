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Köfteci Yusuf’tan alınan ürünler iade ediliyor

Köfteci Yusuf’tan alınan ürünler iade ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 21:09
Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesinin ardından vatandaşlar, daha önce aldıkları ürünleri iade etmeye başladı.
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