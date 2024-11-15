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Kocaeli’nin ilk metrosunda geri sayım! Deneme sürüşü gerçekleşti

Kocaeli’nin ilk metrosunda geri sayım! Deneme sürüşü gerçekleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.11.2024 21:02
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Genel ilerlemesi yüzde 84’e ulaşan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın deneme sürüşüne katıldı. Deneme sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, “Ülkemizin bunları yapabiliyor olmasından gurur duyuyorum” dedi.
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