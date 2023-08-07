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Kocaeli'de silo patlamasında 10 yaralı

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 16:30
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgeden ilk gelişmeleri aktarırken, patlama sesinin Kocaeli'nin her yerinden duyulduğunu ifade etti. Süer, "Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten deprem etkisi yarattı." dedi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlama nedeniyle 2'si ağır 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kalan kimse olmadığını söyledi. Başkan Erdoğan, Kocaeli'deki patlama ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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TMO Genel Müdürü A Haber'de
Kocaeli’de silo patlamasında 10 yaralı
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