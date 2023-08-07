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Kocaeli'de büyük patlama! A Haber patlamanın olduğu noktadan saniye saniye aktardı: Türkiye'nin en büyük toz patlaması

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Giriş: 07.08.2023 18:05
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer patlamın olduğu noktadan gelişmeleri saniye saniye A Haber canlı yayınında aktardı. Süer yetkilerden edindiği bilgiye göre, "Türkiye'nin en büyük toz patlaması gerçekleşti" ifadelerini kullandı. İşte A Haber farkıyla olay yerinden görüntüler...
Kocaeli’de büyük patlama! A Haber olay yerinde
Kocaeli'de büyük patlama! A Haber olay yerinde
Patlamanın nedeni ATEX mi?
Patlamanın nedeni ATEX mi?
TMO Genel Müdürü A Haber’de
TMO Genel Müdürü A Haber'de
Kocaeli’de silo patlamasında 10 yaralı
Kocaeli'de silo patlamasında 10 yaralı
A Haber patlamanın olduğu noktada
A Haber patlamanın olduğu noktada
Kocaeli Derince Limanı’nda patlama
Kocaeli Derince Limanı’nda patlama
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