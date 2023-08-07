07 Ağustos 2023, Pazartesi
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Kocaeli'de büyük patlama! A Haber patlamanın olduğu noktadan saniye saniye aktardı: Türkiye'nin en büyük toz patlaması
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer patlamın olduğu noktadan gelişmeleri saniye saniye A Haber canlı yayınında aktardı. Süer yetkilerden edindiği bilgiye göre, "Türkiye'nin en büyük toz patlaması gerçekleşti" ifadelerini kullandı. İşte A Haber farkıyla olay yerinden görüntüler...