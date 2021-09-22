Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: Öğrencilerin yurt başvurusu yok

Bazı öğrenciler, Kocaeli'de yurtlarda yer olmadığını iddia ederek İzmit Cumhuriyet Parkı’nda eylem başlatmıştı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Seddar Yavuz, "Eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir." dedi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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