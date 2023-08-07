07 Ağustos 2023, Pazartesi
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Kocaeli silosundaki patlamanın nedeni ATEX mi? ATEX nedir? Uzman isim A Haber'de anlattı
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgeden ilk gelişmeleri aktarırken, patlama sesinin Kocaeli'nin her yerinden duyulduğunu ifade etti. Süer, "Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten deprem etkisi yarattı." dedi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlama nedeniyle 2'si ağır 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kalan kimse olmadığını söyledi. Başkan Erdoğan, Kocaeli'deki patlama ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. A Haber canlı yayınına katılan Büyük Endüstriyel Kaza Uzmanı Dr. Hacer Kayhan, "Eğer gemiden filolara nakil yapılırken orada kapalı hacmin oluşturduğu toz miktarı yani tahılın tozu o hacmin içinde muhtemelen sürtünmeden dolayı statik elektrik oluşmuştur. O da patlatmıştır. Genelde bir yer patlar önce ama ortam büyük patlamaya neden olur. Bilimsel karşılığı ATEX patlamasıdır." dedi.