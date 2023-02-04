04 Şubat 2023, Cumartesi
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Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandı! Bölgenin çekim merkezi olacak
Beş yıldızlı otel konforunda, 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi tamamlandı. Kısa süre içinde hasta kabulüne başlayacak olan hastane, Marmara'ya şifa dağıtacak.