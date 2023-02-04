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Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandı! Bölgenin çekim merkezi olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 10:49
Beş yıldızlı otel konforunda, 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi tamamlandı. Kısa süre içinde hasta kabulüne başlayacak olan hastane, Marmara'ya şifa dağıtacak.
Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapımı tamamlandı!
Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandı!
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