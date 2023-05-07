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Kocaeli Şehir Hastanesi bölgenin parlayan yıldızı

AA
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Giriş: 07.05.2023 16:35
Kocaeli'de geçen ay hizmete başlayan 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, bölgenin "sağlık üssü" olma yolunda ilerliyor. Faaliyetine 3 Nisan'da başlayan 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesinin polikliniklerinde günlük 6 binden fazla hastaya sağlık hizmeti sunuluyor
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