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Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 09:59
Başkan Erdoğan'ın önemle üzerinde durduğu Şehir Hastanelerinden 21'incisi bugün Kocaeli'de açılıyor. Açılışı yine Başkan Erdoğan yapacak. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor
Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor
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