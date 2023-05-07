07 Mayıs 2023, Pazar
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Kobani olaylarında terörden hüküm giyen Selahattin Demirtaş sesli mesajla Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi!
7'li koalisyonda yer bulan ve terör örgütü PKK'nın açık açık savunuculuğunu yapan HDP’den CHP’nin sözde Atatürkçü Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kobani olaylarında terörden hüküm giyen HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan açık açık destek mesajı geldi. Demirtaş sesli mesajla Kılıçdaroğlu’na oy istedi ve "Özgür günlerde görüşeceğiz" mesajını verdi. Daha önce de eli kanlı terörist elebaşı için “Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz” diyen Demirtaş bir kez daha CHP-HDP arasında seçim için yapılan ve içinde sözde ‘özerklik ve serbest kalma sözleri’nin de yer aldığı kirli anlaşma kanıtlamış oldu.