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Kobani olayları davası gergin başladı! 108 sanık hesap veriyor
37 kişinin hayatını kaybettiği 'Kobani olayları' davası dün başladı. Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 108 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan davada, salonun dışında ve içinde gerginlik yaşandı.