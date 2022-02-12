12 Şubat 2022, Cumartesi
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Kobani davasında gizli tanık konuştu: PKK 15 Temmuz darbe sürecini biliyordu
Ankara'da devam eden Kobani davasına gizli bir tanığın ifadeleri dosyaya eklendi. Gizli tanık, Çözüm Süreci’nin bitmesini ABD ve Fransa'nın istediği söyledi. Batı'nın Kobani olaylarına tam destek vermeyi taahhüt ettiğini belirten gizli tanık, olaylar öncesinde PKK'ya "Karışıklık çıkınca NATO Türkiye'ye girecek" sözü verildiğini anlattı.