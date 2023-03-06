06 Mart 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Koalisyonun 'gizli' ortağı da geliyor! HDP'den 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleriz' açıklaması
6'lı koalisyonun 3 Mart'ta başlayan adaylık tiyatrosu 6 Mart'ta son buldu. Meral Akşener'in koalisyona 'şartlı dönüşü' sonrası bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan edildi. Gelişme sonrası açıklamalarda bulunan masanın gizli ortağı HDP, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp "Kendisini bizimle görüşmeye bekliyoruz. Bizimle yapacağı doğrudan görüşme sonucu kendisini destekleriz." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada yüzünün asık olduğu görülen Akşener'in, geçmişte yaptığı, 'HDP ile aynı masada olmayız' çıkışı ise yeniden gündem oldu.