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Koalisyonun 'gizli' ortağı da geliyor! HDP'den 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleriz' açıklaması

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Giriş: 06.03.2023 21:56
6'lı koalisyonun 3 Mart'ta başlayan adaylık tiyatrosu 6 Mart'ta son buldu. Meral Akşener'in koalisyona 'şartlı dönüşü' sonrası bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan edildi. Gelişme sonrası açıklamalarda bulunan masanın gizli ortağı HDP, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp "Kendisini bizimle görüşmeye bekliyoruz. Bizimle yapacağı doğrudan görüşme sonucu kendisini destekleriz." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada yüzünün asık olduğu görülen Akşener'in, geçmişte yaptığı, 'HDP ile aynı masada olmayız' çıkışı ise yeniden gündem oldu.
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