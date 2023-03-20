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Koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin kapısında! HDP'nin talepleri ne olacak?

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 12:19
CHP ile HDP bugün pazarlık masasını kurdu. Geçtiğimiz günlerde HDP kanadından üst üste gelen açıklamalar ve HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatmasını yapmasının ardından, CHP lideri bugün saat 12.00'de Meclis'te HDP'li isimlerle görüşmeye başladı. Peki HDP'nin talepleri ne olacak? HDP koalisyondan ne talep ediyor? Demirtaş'ın şartlı desteğine CHP ne yanıt verecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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