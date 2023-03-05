05 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Koalisyonu dağıtan toplantıda neler konuşuldu? Akşener masadan işte böyle kalkmış

Koalisyonu dağıtan toplantıda neler konuşuldu? Akşener masadan işte böyle kalkmış

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2023 14:42
6’lı koalisyonda dağılmaya neden olan toplantıda neler konuşuldu? Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı için ne söyledi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican toplantıya yönelik açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akşener masadan işte böyle kalkmış
Akşener masadan işte böyle kalkmış
Başkan Erdoğan programında neler var?
Başkan Erdoğan programında neler var?
Ankara’da olağanüstü hareketlilik yaşanıyor!
Ankara'da olağanüstü hareketlilik yaşanıyor!
İYİ Parti yola nasıl devam edecek?
İYİ Parti yola nasıl devam edecek?
Deprem bölgesine Türk obası kuruluyor!
Deprem bölgesine Türk obası kuruluyor!
’’İmamoğlu ve Yavaş masum değil’’
''İmamoğlu ve Yavaş masum değil''
’Adıyaman’da 20 ayrı konteyner kent kuruyoruz’
'Adıyaman'da 20 ayrı konteyner kent kuruyoruz'
Kutsallık yalanı! Kılıçdaroğlu’nun ince stratejisi
Kutsallık yalanı! Kılıçdaroğlu'nun ince stratejisi
Kentsel dönüşüm karşıtları sınır tanımıyor!
Kentsel dönüşüm karşıtları sınır tanımıyor!
Hasada deprem engeli!
Hasada deprem engeli!
Kahramanmaraş’ta son durum ne?
Kahramanmaraş'ta son durum ne?
Bölgeye kaç konteyner kurulacak?
Bölgeye kaç konteyner kurulacak?
Daha Fazla Video Göster