Koalisyonu dağıtan toplantıda neler konuşuldu? Akşener masadan işte böyle kalkmış

6’lı koalisyonda dağılmaya neden olan toplantıda neler konuşuldu? Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı için ne söyledi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican toplantıya yönelik açıklamalarda bulundu.

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