Koalisyonların gölgesinden kurtulan Türkiye’nin 21 yılda kalkınma öyküsü

1960-2002 yılları arasında Türkiye'de 36 hükümet değişti. Koalisyonlar nedeniyle istikrar bir türlü sağlanamadığı için ülkenin kalkınması da kesintiye uğramıştı. Ancak 3 Kasım 2002 tarihi bir milat oldu. Türkiye; koalisyon dönemlerinde kaybettiğini istikrar ve güçlü iktidar dönemlerinde kazandı. İşte Türkiye'nin son 21 yıldaki kalkınma öyküsü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN