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Koalisyonların gölgesinden kurtulan Türkiye’nin 21 yılda kalkınma öyküsü

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Giriş: 19.04.2023 12:07
Güncelleme:19.04.2023 13:35
1960-2002 yılları arasında Türkiye'de 36 hükümet değişti. Koalisyonlar nedeniyle istikrar bir türlü sağlanamadığı için ülkenin kalkınması da kesintiye uğramıştı. Ancak 3 Kasım 2002 tarihi bir milat oldu. Türkiye; koalisyon dönemlerinde kaybettiğini istikrar ve güçlü iktidar dönemlerinde kazandı. İşte Türkiye'nin son 21 yıldaki kalkınma öyküsü
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