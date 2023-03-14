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Koalisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı krizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 15:31
Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kriz yaşanan 6'lı koalisyon masasında, şimdi de Cumhurbaşkanı yardımcılığı için kriz çıkaracak gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla masaya geri dönerken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu bu ikilinin Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili olarak belediye başkanlığı ve bu görevi aynı anda yürütemeyeceklerini söyledi. İşte bu gündemin tüm detaylarını Akşam Gzaetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile değerlendirdik.
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