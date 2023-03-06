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Koalisyonda 72 saatlik adaylık kavgası! Meral Akşener neden gitti? Neden döndü?

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Giriş: 06.03.2023 16:10
Son dakika haberi…Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Meral Akşener yeniden 6’lı koalisyonda. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden terk etti, neden geri döndü?
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Koalisyonda 72 saatlik adaylık kavgası
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