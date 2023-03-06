Koalisyonda 72 saatlik adaylık kavgası! Meral Akşener neden gitti? Neden döndü?

Son dakika haberi…Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Meral Akşener yeniden 6’lı koalisyonda. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden terk etti, neden geri döndü?

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