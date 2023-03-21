21 Mart 2023, Salı
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Koalisyon üyeleri 'HDP Nevruzu'nda
Koalisyon üyeleri HDP Nevruz'unda. CHP'li vekil Tanrıkulu Öcalan'a özgürlük çağrılarının yapıldığı Nevruz'a katıldı koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi? Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz ile detaylandırdık.