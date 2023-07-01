Koalisyon ortakları CHP’de değişim istemiyor! 4 partiden Kılıçdaroğlu’na destek

Koltuğu bırakmamak için direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek ise koalisyon ortakları Saadet, Gelecek. Deva ve Demokrat Parti'den geldi. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'e 39 milletvekili sokmayı başaran bu 4 parti, CHP'deki değişime karşı çıkıyor; "Kılıçdaroğlu yoksa ittifak da yok" mesajı veriliyor.

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