01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Koalisyon ortakları CHP’de değişim istemiyor! 4 partiden Kılıçdaroğlu’na destek

Koalisyon ortakları CHP’de değişim istemiyor! 4 partiden Kılıçdaroğlu’na destek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2023 17:29
Koltuğu bırakmamak için direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek ise koalisyon ortakları Saadet, Gelecek. Deva ve Demokrat Parti'den geldi. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'e 39 milletvekili sokmayı başaran bu 4 parti, CHP'deki değişime karşı çıkıyor; "Kılıçdaroğlu yoksa ittifak da yok" mesajı veriliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li 2 isimden İmamoğlu’na tepki
CHP’li 2 isimden İmamoğlu’na tepki
Koalisyon ortaklarından tam destek!
Koalisyon ortaklarından tam destek!
Tatilciler dönüşe geçti!
Tatilciler dönüşe geçti!
Türkiye’nin sağlık filosuna yeni kan!
Türkiye’nin sağlık filosuna yeni kan!
Memura ne kadar zam yapılacak?
Memura ne kadar zam yapılacak?
Fransa’da iç savaş mı?
Fransa’da iç savaş mı?
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber’de
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber'de
Akrabaları Başkan Erdoğan’ı anlattı
Akrabaları Başkan Erdoğan'ı anlattı
Yunandan Ayasofya’da büyük provokasyon
Yunandan Ayasofya'da büyük provokasyon
İYİ Parti’de tartışılan isim Meral Akşener!
İYİ Parti'de tartışılan isim Meral Akşener!
CHP’de değişim tartışmaları sürüyor
CHP'de değişim tartışmaları sürüyor
İstanbul’un tarihi füniküleri: Tünel!
İstanbul’un tarihi füniküleri: Tünel!
Daha Fazla Video Göster