08 Ağustos 2023, Salı
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Koalisyon masasında son! Akşener 26 Ağustos'ta sert konuşacak! "CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız"
Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin sancıları koalisyon masasında bir türlü geçmek bilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan ve hüsrandan kaçamayan İYİ Parti’de ağır mağlubiyetin ardından istifalar arka arkaya geldi. Akşener’in seçimin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözleri hala sıcaklığını koruyor. 26 Ağustos’ta Akşener’in Afyonkarahisar’da yapacağı konuşmada, koalisyon masasının geleceğine yönelik açıklamalar bekleniyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Açıklamalar Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" ifadelerini kullanırken, Gazeteci Barış Yarkadaş ise, Akşener'in çok sert bir konuşma hazırladığını dile getirirken "’Her yerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz’ diyecek” dedi. Öte yandan Yarkadaş, “İYİ Partili kaynaklarımın iddiasına göre 'Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız' diyecek" ifadelerini kullandı.