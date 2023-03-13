Millet ittifakı en yüksek milletvekili sayısına ulaşmanın formülünü arıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçen yıl önerdiği "ittifak içinde ittifak" formülü bir kez daha tartışılırken Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında ortak liste için görüşme trafiği devam ediyor. Öte yandan 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yeniden IMF'ye mahkum etme planı var. Peki koalisyon içinde koalisyon mu olacak? IMF talimatı batı medyasından mı? Koalisyon terörle nasıl mücadele edecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, gazeteci Mustafa Ertekin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.

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