16 Ekim 2021, Cumartesi
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Klasik Türk müziği aşığı bir mimar
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. A Haber muhabiri Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve Özden Kul'un görüntüleriyle...