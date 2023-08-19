19 Ağustos 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
KKTC'nin yoluna taş koyma girişimi! BM görevlileri Pile-Yiğitler yolu projesini engellemek istedi
Birleşmiş Milletler görevlileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Pile Yiğitler yolu projesini engellemek için inşaat alanına beton bloklar yerleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM askerleri arasında gerilim çıktı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.