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KKTC’den Geçitkale hamlesi! Havalimanı askeri üss dönüştürüldü

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 08:50
KKTC'de Geçitkale Havalimanı'nın kullanım hakları askere devredildi. Stratejik önemi bulunan havaalanı artık askeri üs olarak kullanılacak. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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