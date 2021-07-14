KKTC’den AB’ye 2 devletli çözüm: AB Tarafsızlıktan uzak

AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell'in Kıbrıs'ta 2 devletli çözümü reddeden açıklamalarına KKTC'den tepki geldi. O açıklamalar "talihsiz" olarak nitelendirildi. AB'nin Kıbrıs meselesinde Rumların yanında olarak yanlı bir tutum sergilediği vurgulandı.

KKTC'den iki devletli çözümü reddeden AB'ye yanıt geldi.

AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell'in açıklamalarını son derece talihsiz olarak değerlendirdi. Borrel, kısa süre önce 2 devletli çözümü reddeden açıklamalarda bulunmuştu.

EŞİTLİK VE TARAFSIZLIKTAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

KKTC, o sözlerin birliğin Kıbrıs Türk tarafının haklı istek ve talepleri konusunda ne kadar isteksiz ve önyargılı olduğunu gösterdiğini belirtti. AB'nin Kıbrıs meselesi hakkında eşitlik ve tarafsızlık gibi ilkelerden söz etmenin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

AB GÜVENİRLİLİĞİNİ YİTİRDİ

AB'nin bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğunu hiç bir sözden durmadığından dolayı artık halk nezdinde güvenirliliğini ve inanırlılığını yitirdiği belirtildi. AB'nin Kıbrıs meselesinde henüz bir anlaşmaya varılmamasına rağmen Kıbrıs Rum tarafını tek yanlı olarak birliği kabul ettiği hatırlatıldı.

Birliğin bu tutumuyla Kıbrıs meselesiyle ilgili tutumunu tarafını belli ettiği belirtildi. Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de yeni bir vizyon ortaya koyduğu hatırlatıldı. Bir kez daha bölgede aslolanın iki devletli çözüm olduğuna vurgu yapıldı.