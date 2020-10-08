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KKTC’de tarihi adım! Akdeniz’in ıssız sahili Maraş 46 yıl sonra açılıyor

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Giriş: 08.10.2020 09:22
Güncelleme:08.10.2020 09:28
Son dakika haberi... KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş bugün açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi karar bazılarını rahatsız etti. KKTC Başbakanı Tatar "Hayalet şehir insanlığa açılıyor" diyerek karara sahip çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Yıldırım Lefkoşa'dan aktardı.

Son dakika haberi... KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş bugün açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi karar bazılarını rahatsız etti. KKTC Başbakanı Tatar "Hayalet şehir insanlığa açılıyor" diyerek karara sahip çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Yıldırım Lefkoşa'dan aktardı.

KKTC halkı için tarihi gün! Hayalet şehir hayat buluyor... KKTC HALKI İÇİN TARİHİ GÜN! HAYALET ŞEHİR HAYAT BULUYOR...

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