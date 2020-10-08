KKTC’de tarihi adım! Akdeniz’in ıssız sahili Maraş 46 yıl sonra açılıyor

Son dakika haberi... KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş bugün açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi karar bazılarını rahatsız etti. KKTC Başbakanı Tatar "Hayalet şehir insanlığa açılıyor" diyerek karara sahip çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Yıldırım Lefkoşa'dan aktardı.

Son dakika haberi... KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş bugün açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi karar bazılarını rahatsız etti. KKTC Başbakanı Tatar "Hayalet şehir insanlığa açılıyor" diyerek karara sahip çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Yıldırım Lefkoşa'dan aktardı.