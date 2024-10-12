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KKTC’de Meclis Başkanlığı krizi! Vekiller arasında arbede

KKTC’de Meclis Başkanlığı krizi! Vekiller arasında arbede

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 09:00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Meclis Başkanı seçimi vardı. Salt çoğunluğun sağlamadığı seçimlerde vekiller arasında arbede yaşandı. İşte o anlar…
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