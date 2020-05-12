KKTC'de koronavirüse karşı büyük başarı! Tüm hastalar taburcu edildi

Corona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sevindiren haber geldi. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatan ülkedeki son korona hastası 83 yaşındaki Zekai Gece, bugün alkışlar eşliğinde taburcu edildi. KKTC'de alınan tedbirlerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün bu duruma gelebileceğini tahmin edip o günlerden altyapımızı hazırlamaya çalıştık. Bir kişide Kovid-19 pozitif çıktığında birinci derecedeki yakınları negatif de çıksa 14 gün karantinaya aldık. 24 gündür hiç yeni vaka çıkmadı. Dünyada corona virüs bitmedikçe bizde de bitmeyecektir. Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde Ana Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman olduğu gibi yanımızda olmuştur, çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. DSÖ'ye de çağrıda bulunan Bakan Pilli, " Bizimle direkt temasa geçmelerini istiyoruz. KKTC en iyi şekilde çalışıyor. Bu dönemde yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerimizin dünyaya iletilmesini istiyoruz." dedi.