KKTC’de BM ile yeni gerilim

Pile-Yiğitler yol yapımını engellemeye çalışan BM Barış Gücü Askerleri, bu kez de sınır kapısı noktasında bulunan Türk askerine saldırdı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaşananlara sert tepki gösterdi.

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