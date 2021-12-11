11 Aralık 2021, Cumartesi
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KKTC'de bayrak provokasyonu | Anıt çemberine Yunan bayrağı asmak istedi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Mağusa anıt çemberine bir provokatör Yunan bayrağı asmak isterken KKTC polisine yakalandı. Gözaltına alındı. İşte tansiyonu arttıran o gelişme ve detayları…