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KKTC'de 1 kişi sele kapıldı, 6 kişi selde mahsur kaldı! Vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 13:02
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde etkili olan fırtına ve sağanak sele neden oldu. 1 kişi sel suyuna kapılırken 6 kişi ise mahsur kaldı. Son durumu A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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