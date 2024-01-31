KKTC'de 1 kişi sele kapıldı, 6 kişi selde mahsur kaldı! Vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde etkili olan fırtına ve sağanak sele neden oldu. 1 kişi sel suyuna kapılırken 6 kişi ise mahsur kaldı. Son durumu A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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