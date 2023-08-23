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KKTC yol geriliminde art arda açıklamalar! BM gerilimi kınadı, Rumlar Avrupa'ya destek çıktı

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 08:48
KKTC'de "Pile-Yiğitler" projesi BM ile gerilime yol açmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, gerilimi kınayan bir mesaj yayımladı. Yol geriliminde gelinen son noktayı A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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