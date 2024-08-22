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KKTC lideri Ersin Tatar'dan A Haber'de! Rum kesimine sert tepki:

KKTC lideri Ersin Tatar'dan A Haber'de! Rum kesimine sert tepki: "ABD ve İngiltere'nin üssü konumunda"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 23:56
Güncelleme:22.08.2024 23:57
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs'taki üsleri kullandığını belirterek Güney Kıbrıs Rum Yönetimine sert tepki gösterdi. Tatar, KKTC'nin her türlü önlemi alarak tedbirli olduğunu vurguladı ve "Rum kesim, ABD ve İngiltere'nin lojistik üssü konumunda. Egemenliğimizden vazgeçmeyiz. Rumların oyunlarına gelmeyeceğiz." dedi.
KKTC lideri Ersin Tatar’dan A Haber’de!
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